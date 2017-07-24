Şehit Polis Taciroğulları son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yunus" olarak bilinen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli ekibin kaza geçirmesi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Ertuğrul Taciroğulları'nın cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin annesi Elif, babası Mansur Taciroğulları ve yakınları ile Kayseri Vali Vekili Baha Başçelik, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, İkmal Bakım Daire Başkanı Maksut Yüksel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve vatandaşlar katıldı.

Taciroğulları'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.