  • 24 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.557
    EURO 4.146
  • BIST 107018.67
    ALTIN 143.691
Buradasınız : » » Şehit Polis Taciroğulları son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Taciroğulları son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit Polis Taciroğulları son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yunus" olarak bilinen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli ekibin kaza geçirmesi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Ertuğrul Taciroğulları'nın cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin annesi Elif, babası Mansur Taciroğulları ve yakınları ile Kayseri Vali Vekili Baha Başçelik, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, İkmal Bakım Daire Başkanı Maksut Yüksel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve vatandaşlar katıldı.

Taciroğulları'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Etiketler: Şehit Polis Taciroğulları, cenaze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER