Şehit polis memuru Uz için Kahramankazan'da tören

Kahramankazan'da meydana gelen bir olay sonucu şehit olan polis memuru Muhammet Uz için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Topaca da katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kendi cezalandırma yöntemlerini kullanmaya çalışanlar cahildirler. Devletine, hukukuna, vicdanına, ahlakına, toplumsal değerlere aykırı bir şekilde bu cahilliğe sığınanların bu dünyaları da öteki dünyaları da ziyandadır." dedi.

Kahramankazan'da dün öğle saatlerinde meydana gelen bir olay sonucu şehit olan polis memuru Muhammet Uz için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, şehit polis memurunun eşi Fatma Zehra, oğlu Mustafa Emir, babası Mustafa, annesi Gülsün Uz'un yanı sıra, İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

''Şehitlerimiz aslında ölmedi''

Törende konuşan Soylu, vatandaşların güvenliğini sağlayan, sabahtan akşama kadar zihninde, beyninde suçla, asayişsizlikle, hukuksuzlukla mücadele olan, buna profesyonel bir meslek değil, millet görevi olarak bakan kahraman bir vatan evladının huzurunda olduklarını dile getirdi.

Bu tür acılara tahammülün kolay olmadığını belirten Soylu, şehitlerin aslında ölmediğini ifade etti. En büyük sorumlulukları arasında cahillik ve cehaletle mücadele yer aldığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Cehaletle mücadele etmediğimiz sürece aslında insanlık imtihanında da varoluş sebebimize dayanan imtihanımızda da geride kaldığımız açıktır. Kendi cezalandırma yöntemlerini kullanmaya çalışanlar cahildirler. Devletine, hukukuna, vicdanına, ahlakına, toplumsal değerlere aykırı bir şekilde bu cahilliğe sığınanların bu dünyaları da öteki dünyaları da ziyandadır. Bunu biliyoruz. Cehaletle mücadelemiz elbette ki sürecektir. Kendini hukukun yerine koymaya çalışanlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

Sevgili Muhammet bize emanetlerin var. İki tane sevgili çocuğun, sevgili eşin var. Bu güne kadar seni büyütürken Ayetel Kürsi'yi arkandan esirgemeyen, sürekli Allah'a niyazda bulunan, senin için, çoluk çocuğun için, bütün milletin evlatlarını kendi çocuğu gibi gördüğü için bu duaları esirgemeyen anne, baba ve yakınların var. Ama bilesin ki onlar kadar ardında ve arkanda büyük bir millet var. Bıraktığın emanetin sadece ailen değil, namusunla ve onurunla beraber yaptığın mesleğin olduğunu ve bu emaneti arkadaşlarına bıraktığını hepimiz biliyoruz. Biz suçluya, hukukun yerine kendisini koyanlara ve cehalete karşı bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Allah ailenle, yakınların ve sevdiklerinle seni cennette kavuştursun."

Bakan Soylu, Türk milletine, polis teşkilatına ve mesai arkadaşları ile ailesine başsağlığı diledi.

Aksaray'da toprağa verilecek

Ankara Valisi Topaca ise polis memuru Uz'un görevi başında, ülkesini, milletini ve devletin düzenini savunurken şehit olduğunu belirterek, mertebelerin en güzeline kavuştuğunu söyledi.

Ailesine başsağlığı dileyen Topaca, 1 yıl önce hain darbe teşebbüsü sırasında ülkesini ve milletini savunurken şehit olan vatandaşları da saygıyla andıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kahramankazan Müftüsü Durmuş Ali Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehit naaşının meslektaşları tarafından cenaze aracına konulmasının ardından saygı yürüyüşü düzenlendi.

Şehit Uz'un cenazesi, doğduğu Aksaray Eskil ilçesi Güneşli Köyü Çağlak Yaylası'nda toprağa verilecek.

Öte yandan, törende fenalaşan şehidin babasına, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Şehit polis memuru Uz 2 çocuk babasıydı

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Muhammet Uz, dün bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlının götürüldüğü hastanede iki kişinin açtığı ateş sonucu şehit edilmişti.

Şehit Uz, 1984 yılında Aksaray Eskil ilçesinde doğdu. 29 Haziran 2006 tarihinde polis okulundan mezun olan Uz, mesleğe ilk olarak Zonguldak'ta başladı. Sırasıyla Şanlıurfa, Ankara ve Konya'da görev yapan Uz, 3 Ekim 2017'de ise Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu. Şehit polis memuru Uz, evli ve 2 çocuk babasıydı.