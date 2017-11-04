Şehit polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, Diyarbakır valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile yetkililer katıldı.

26 yaşındaki şehit polisin ilk görev yerinin Diyarbakır olduğu ve yine Diyarbakır'da evlendiği öğrenildi.

6 yıllık polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in naaşı duanın ardından silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı.

Şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı.