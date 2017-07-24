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Şehit polis memuru toprağa verildi

İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Burak Bülbül, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit polis memuru toprağa verildi

İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Burak Bülbül, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bülbül'ün cenazesi, İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Samat köyündeki babaevine getirildi.

Helallik alınması sırasında konuşma yapan şehidin imam olan babası Ali Bülbül, bir anne babanın yaşayacağı en acı günü yaşadıklarını dile getirdi.

Helallik alınmasının ardından köy camisine götürülen şehidin naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus olarak bilinen motosikletli ekibin Esenler ilçesinde kaza geçirmesi sonucu polis memurları Burak Bülbül ve Ertuğrul Taciroğulları şehit olmuştu. 

Etiketler: İstanbul, burak bülbül, Kütahya, şehit polis
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