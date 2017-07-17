  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.059
  • BIST 106053.24
    ALTIN 140.156
Buradasınız : » » Şehit polis memuru toprağa verildi

Şehit polis memuru toprağa verildi

Tuzla'da hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit polis memuru toprağa verildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız'ın (31) cenazesi, görev yaptığı Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından karayoluyla Konya'ya getirildi.

Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik için Adsız Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada şehidin babası Ali ve annesi Keziban Yıldız, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Yıldız'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Etiketler: İstanbul, Tuzla, şehit, battal yıldız, Konya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER