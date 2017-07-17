Şehit polis memuru toprağa verildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız'ın (31) cenazesi, görev yaptığı Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından karayoluyla Konya'ya getirildi.

Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik için Adsız Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada şehidin babası Ali ve annesi Keziban Yıldız, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Yıldız'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.