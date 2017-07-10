Şehit polis memuru Mennan son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da dün polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Hayrettin Mennan (44), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Yaklaşık 19 yıllık polis memuru şehit Mennan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından karayoluyla Osmaniye'ye getirildi.

Buradaki devlet hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, ardından Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyündeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Mennan için köy meydanında cenaze namazı kılındı.

Cenazede, şehidin kardeşi Hayati Mennan, tabuta sarılarak "Ona polis demeyin, şehit benim kardeşim. Bundan sonra soranlara 'şehit' diyeceğim ve Allah bana da nasip etsin, onun görevini bana versin." diye ağladı.

Şehidin kardeşi Mennan'ı, Osmaniye Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman sakinleştirdi.

Şehit oğlu Turan Mennan (13) ise babasının naaşına sarılarak "Babacığım" diyerek gözyaşı döktü, şehit evladını yakınları ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok teskin etti.

Cenaze namazının ardından şehit Mennan, köy mezarlığında toprağa verildi.

Evli bir çocuk babası şehit Mennan'ın anne ve babasının hayatta olmadığı ve 8 kardeş oldukları öğrenildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'da dün gece uygulama noktasında görev yapan polis ekibine PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.