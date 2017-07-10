Şehit polis memuru Bozdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da dün polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Bayram Bozdoğan, Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit polis memuru Bozdoğan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından karayoluyla Osmaniye Yenimahalle'deki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Bozdoğan'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Asri Mezarlık Kompleks Camisi'ne götürüldü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memuru Bozdoğan, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Tören sırasında baba İbrahim Bozdoğan'ın güçlükle ayakta durabildiği görülürken, şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'da dün gece uygulama noktasında görev yapan polis ekibine PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.