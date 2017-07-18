Şehit polis Kurşun son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Erkan Kurşun'un cenazesi, memleketi Karaman'da defnedildi.

Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, ilk olarak babasının evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra şehidin cenazesi, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törende, şehidin özgeçmişi okundu. Cenaze töreninde şehidin babası Abdülkadir ile kardeşi Serdar Kurşun güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin kızı Alanur (15) ise uzun süre babasının tabutunun başından ayrılmadı. Babasının tabutunu öpen Alanur'u, kadın polisler teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi, Karaman İl Müftüsü Lütfi Ketenci'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaman Polis Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Konya'da 16 Temmuz'da, R.Ö'nün (35) kullandığı 04 DC 429 plakalı minibüs, Konya-Kadınhanı karayolu ilçe girişinde yol denetimi yapan trafik polisi Erkan Kurşun'a çarpmıştı. Kurşun olay yerinde şehit olmuştu.