Şehit polis Fethi Sekin'in babası polis adaylarıyla bir araya geldi

İzmir adliyesi önünde, ocak ayında gerçekleşen hain terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Yozgat’ta Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adaylarıyla bir araya geldi.

POMEM eğitim alanında toplanan polis adaylarına seslenen POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şehit babası Mehmet Zeki Sekin de Osmanlı Devleti'ni yüz yıl önce parçalamak isteyenlerin şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak istediklerini ifade etti.

"Bazı kahramanları hesap edemiyorlar"

Sekin, "Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak isteyenler bazı şeyleri unutuyorlar, bazı kahramanları hesap edemiyorlar. Ömer Halisdemir'i, Fethi Sekinleri hesap edemiyorlar. Biz nasıl yüz yıl önce Çanakkale’de aynı siperde, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak kardeşler olarak can verdikse şimdi de can vermeye hazırız. Yeter ki şu ay yıldızlı al bayrak dalgalanmaya devam etsin, ezanlar susmasın." dedi.

"Biz bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nden beri kardeşçe yaşamaya devam ediyoruz. Biz birimizden ayrılamayız. Aynı Allah'a, aynı peygambere inanıyoruz." diyen Sekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ay yıldızlı al bayrağımız bir, vatanımız bir. Ben Fethi evladımı bu bayrak için bu vatan için feda ettim, kendimi de feda etmeye hazırım. Bizim başka vatanımız, başka devletimiz yok. Bizim askerimiz ve polisimiz barış zamanında sakindir ama savaş zamanında birer kartaldır. Ben şuna emin ki hepiniz şehit çocuklarısınız, hepinizin geçmişinde, akrabalarında şehitler var. Benim evladım Fetih Sekin'e dualarınızı eksik etmeyin."

Daha sonra kentteki özel bir kolejde öğrencilerle bir araya gelen Sekin, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Sekin buradaki açıklamasında, "Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, Türkiye'min gururudur, benim şehidim Türkiye'nin kalbindedir, camisinde, ormanında, okulunda, parkında, caddesinde ve sokağında ismi yaşatılıyor. Bu güzel ülkemde kahramanlar bitmez, bir ölür bin dirilirler, benim Fethi'min cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı da kalbimizden hiç silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.