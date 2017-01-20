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Şehit polis Demir'in naaşı memleketine gönderildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.

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Şehit polis Demirin naaşı memleketine gönderildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin polis eşi Kübra Demir, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.

Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderildi. 

Törene, Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan ve polis memurları ile şehidin yakınları katıldı.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında 16 Ocak'ta çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı. Yaralı polislerden Demir (24), dün tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.

Etiketler: Diyarbakır, sur ilçesi, PKK, saldırı, şehit polis memuru Furkan Demir
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