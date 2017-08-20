Şehit Polis Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gürbüz Abdullah Çifti (24) memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'den karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine getirilen şehit Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere Gaziler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin yakınları, cenazenin getirilişi sırasında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Hatice Çiftçi, oğlunun tabutuna sarılarak "Oğlum hayallerin vardı oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin üniformasını giyen kardeşi Sedanur Çiftçi'yi ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Fatih Sultan Mehmethan Camisi'ne getirildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Nursel Reyhanlıoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Görcü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muhammed Gevher tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Türkoğlu Şehitliğinde toprağa verildi.

Törenin ardından Vali Özkan, şehidin babası Battal Çiftçi'ye taziyelerini iletti.