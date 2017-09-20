Şehit Polis Aybek son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir polis, dur ihtarına uymayan araçtan açılan ateşte şehit oldu.
Saldırı sonrası kaçan üç şüpheli yakalandı.
Şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene, Vali Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit polisin ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı.
Anıl Kaan Aybek'in cenazesi, Küçükköy Merkez Camiinde kılınan namazın ardından, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.