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Buradasınız : » » Şehit Piyade Uzman Çavuş Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri'deki evinde helallik alınmasının ardından memleketi Bursa'ya getirildi.

Taner Çobanoğlu için Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Yasemin Çobanoğlu, babası Cüneyt ve askeri kamuflaj giyen annesi Sevim Çobanoğlu tabuta sarılıp, şehidin fotoğrafını öptü.

Törenin ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, şehit, kayseri, bursa, afrin
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