Şehit Piyade Uzman Çavuş Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen Aydın'ın naaşı, cenaze aracıyla Osmaniye'ye götürüldü. Merkez Mevlana Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camisi önüne getirildi.

Şehidin annesi Ayşe Aydın, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun üzerine kapanan anne Ayşe Aydın'ı çevredekiler tabuttan güçlükle uzaklaştırdı. Şehidin 38 gün önce dünyaevine girdiği eşi Sibel Aydın da ayakta durmakta zorlandı.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi Bahçe ilçesine bağlı Yaylalık köyü mezarlığına götürülerek 2003 yılında vefat eden babası Ökkeş Aydın'ın yanına defnedildi.

Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın, ailesi endişelenmesin diye görev yerini sakladığı öğrenilmişti.