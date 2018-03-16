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Şehit Piyade Teğmen Kır son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Piyade Teğmen Kır son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erzurum'da Çifte Minareli Medrese önündeki cenaze töreni sonrası askeri tören mangasınca top arabasına konuldu.

Kars Kapı Şehitliği'ne getirilen Kır'ın naaşı, burada top arabasından alınıp tören mangası ve yakınlarınca omuzlarda taşınıp mezarlığa getirildi.

Şehit Piyade Teğmen Kır'ın naaşı burada okunan duaların ardından defnedildi.

Cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı

Buradaki cenaze törenine, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, şehidin babası Zeki Kır, annesi Hemra Cömert, kardeşleri Mustafa, Ahmet ve Büşra Kır ile kuzeni olan üsteğmen Abdulkadir Dal'ın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Defin işleminin ardından askerlerin saygı atışı yaptığı tören sonrası, şehidin naaşına örtülen Türk bayrağı Vali Azizoğlu tarafından şehit babası Zeki Kır'a teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Piyade Teğmen Muhammed Kır, erzurum
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