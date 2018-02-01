  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın cenazesi memleketine gönderildi

Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın cenazesi memleketine gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

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Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydarın cenazesi memleketine gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın naaşı törenle memleketine gönderildi.

Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında sınır hattında devriye görevi yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Aydar için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Piyade Onbaşı Aydar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin dua etmesinin ardından askeri uçakla memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güral Alpar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, ağrı
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