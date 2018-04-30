Şehit Piyade Er Sedat Mekan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninin yapılacağı Bahçelievler Kuba Camii'ne getirilen 20 yaşındaki şehit Piyade Er Sedat Mekan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu.

Törende, şehidin annesi Zeynep, babası Murat, kardeşleri Semih ve Barış Mekan, taziyeleri kabul etti.

Şehidin ailesinin yanı sıra nişanlısı Zeynep Aydoğdu ile diğer yakınları da uzun süre naaşın başında durarak, gözyaşı döktü. Ayrıca şehidin nişanlısı Aydoğdu'nun, naaşın üzerine gül bıraktığı görüldü.

Şehidin, törene katılan yakınları, çiftin nişan fotoğraflarını da ellerinde taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek, tekbirler getirilen törende, vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ile Mustafa Ataş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ile bazı milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.

Cenaze namazının ardından, Bakan Kaya'nın, şehidin annesi ve nişanlısıyla birlikte uzun süre naaşın başında kaldığı görüldü.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından tören mangasınca omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu.

Şehit Piyade Er Sedat Mekan'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA