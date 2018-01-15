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Buradasınız : » » Şehit Piyade Er Bülent Alp son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Bülent Alp son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Alp memleketi Adana Kozan ilçesinde toprağa verildi.

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Şehit Piyade Er Bülent Alp son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in naaşı Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi morgundan alınarak önce Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin düzenleneceği Hacıbeyli Mahallesi Camisi'ne götürüldü.Şehidin kalp hastası olan babası Mahmut Alp, yakınları ve sağlık görevlileri eşliğinde törenin düzenlendiği alana geldi.

Anne Müşerref Alp ise "Kuzum, oğlum" diyerek gözyaşı dökerken şehidin kardeşi Çiğdem ise güçlükle ayakta durabildi.

Adana Müftüsü Hasan Çınar, cenaze namazına kadınların da katılabileceğini belirttikten sonra namazı kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten şehit ailesine taziye ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Şehit Alp'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çelik rahatsız olan ve sağlık görevlileri tarafından sürekli kontrol edilen baba Mahmut Alp'in durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, Çukurca, cenaze, Adana
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