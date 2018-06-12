Şehit özel harekatçı Sinan Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Şemdinli, bölücü terör örgütü mensuplarınca karakola yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şemdinli'de 4 Haziran'da, karakola yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Türkoğlu'nun naaşı, uçakla Kahramanmaraş'a getirildi.

Ailesi ve protokol üyelerinin karşıladığı konvoyla Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde bulunan babaevine götürülen şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına getirildi.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şehidin annesi Raziye ve babası Abdurrahman Çirkin'e taziyelerini iletti.

"Açın kuzumu bir kez daha göreyim"

Tören esnasında, "Açın kuzumu bir kez daha göreyim." diyen şehidin annesi bir yakını tarafından, "Türk bayrağımızı öp anne, o hisseder." şeklinde teskin edildi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Türkoğlu'nun naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada Tuğba Türkoğlu ile nikahlı olan şehidin iki ay sonra düğün planı yaptığı belirtildi.

Şehit özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun kendisi gibi polis olan ağabeyi Mücahit ile "Çirkin" olan soyadlarını "Türkoğlu" olarak değiştirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA