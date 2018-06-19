Şehit Onbaşı Bahattin Baştan için Siirt'te askeri tören düzenlendi

Siirt Eruh ilçesi Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan" operasyonunda şehit olan Bahattin Baştan'ın naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'nden İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu.

Mavi beresini tabutun üzerine koydu

İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa götürüldü. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan şehidin bir silah arkadaşı, çıkardığı mavi beresini tabutun üzerine bıraktı.

Daha sonra helikopter ile Batman'a gönderilen şehit cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a nakledileceği belirtildi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı törene, şehit yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Yunus Koç, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutan Vekil Albay Uğur Özmen, AK Parti Siirt milletvekili adayları Osman Ören ve Sadettin Sabaz da katıldı.

Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38" operasyonunda, teröristlerin önceden döşediği basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.

Kaynak: AA