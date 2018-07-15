Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

FETÖ’nün15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, sabahın erken saatlerinden beri kalabalık.

Darbe girişiminin seyrini değiştirerek demokrasi mücadelesinin sembol ismi haline gelen şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde, sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört bir yerinden ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kabirde bazı ziyaretçilerin duygulu anlar yaşadığı görüldü.

İstanbul'dan Hanifi Ağca, şehit Ömer Halisdemir'in Türkiye'nin kaderini değiştiren, sevilen bir insan olduğunu belirterek, "Sadece ona olan saygı ve sevgimizden dolayı geldik. Bu ülke ona çok şey borçlu. Biz değerlerimize saygı duymak zorundayız. Halisdemir de Türkiye'nin kaderini değiştiren müstesna bir insan. Burada inşallah ailesiyle de tanışmak bizlere nasip olur. Tabi ki onun gibi daha nice insanlar var. Memleketine, vatanına ihanet eden insanlar bu ülkede yaşamamalı" dedi.

Hatay'dan Saffet Keskin de, bugünün üzücü bir gün olduğunu ama aynı zamanda gururlandıran bir yerde bulunduklarını söyledi.

Iğdır'dan Turan Tatal ise, Ömer Halisdemir'in ülkesi için kendisini feda ettiğini dile getirerek, "Mekanı cennet olsun. Her zaman anacağız. Böyle insanlara ihtiyacımız var. O bizim bir kardeşimiz, bir parçamız. Kendini, ülkenin kaderine adadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.

Kaynak: AA