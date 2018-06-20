Şehit Oğuzhan Çito'nun ailesinden Kandil operasyonuna destek

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito'nun Hatay Hassa'da yaşayan babası 63 yaşındaki Mustafa Çito, teröristlere karşı mücadelede her zaman devletin ve TSK'nın yanında olduklarını söyledi.

"Şehit ailesi olarak operasyonlardan çok memnunuz"

Şu ana kadar teröristlere karşı sürdürülen operasyonlardan çok memnun olduklarını dile getiren Çito, "Biz bir şehit ailesi olarak, devletin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdikleri operasyonlardan çok memnunuz. Hepsinin kökünün kazınmasını arzu ediyoruz. Biz hep bu günleri bekliyorduk. Allah herkesten razı olsun. Biz bu operasyonlardan memnunuz. Münbiç'i de almalarını çok istiyoruz. Askerlerimizin arkasındayız. Allah onlara güç kuvvet versin. Eğer müsaade ederlerse biz de oralarda çarpışmaya razıyız" diye konuştu.

Şehit babası olmanın çok gurur verici ve şerefli bir duygu olduğunu aktaran Çito, diğer yandan da genç bir evladını kaybetmesinden ötürü dayanılmayacak acı yaşadıklarını dile getirdi.

"Biz de vatan için onlarla birlikte gitmeye hazırız"

Şehidin 64 yaşındaki annesi Gülizar Çito da şehit oğullarının acısının sürdüğünü vurgulayarak, "Oğlumuz şehit oldu fakat Allah'tan razıyız. Allah'ım vatanımıza zeval vermesin. Askerlerimizi, subaylarımızı, polislerimizi, uzmanlarımızı Allah'ım korusun. Tüm teröristlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Allah'ım askerlerimize de yardım etsin. Biz de vatan için onlarla birlikte gitmeye hazırız" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito, 4 Ekim 2016'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Kaynak: AA