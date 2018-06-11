Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Karabük'te üst geçitte yaşayacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesinin görünümünde olan üst geçide verildi.

Karayolları, Karabük-Safranbolu Karayolu'nun terminal mevkisine, kuleleri Safranbolu Saat Kulesi görünümünde olan üst geçide "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın" yazısını da monte etti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Aybüke öğretmenin ailesinin Safranbolu'ya taşındıktan sonra kendilerini ziyaret ettiğini ve kızlarının ismini Safranbolu'da yaşatmak istediklerini söylediklerini aktardı.

Şehadetinin yıldönümüne denk geldi

Bunun üzerine Aybüke öğretmenin isminin üst geçide verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Ürkmezer, "Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Safranbolu'muzun girişindeki bu üst geçide verilme işlemi tamamlandı. Tam da şehidimizin şehadet yıl dönümüne yakın bir zamanda oldu. Bu da bizlere duygusal anlamda yoğunluk yaşattı" dedi.

Ürkmezer, şehidin ailesini Safranbolu'da misafir etmekten mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Hem yerli hem yabancı turist anlamında senede bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Safranbolu'nun girişindeki bu üst geçitte yaşatılması bizim için mutluluk ve gurur verici" diye konuştu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da şehitlere sahip çıkan herkese teşekkür etti.

"Polis teşkilatı ve güvenlik güçleri, terör belasından bizleri kurtaracaktır"

Gönlünün bu milletin hiçbir zaman şehit vermemesinden yana olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Dışarıdan güdümlü hain şebekeler, içerideki işbirlikçilerle beraber bu ülkeye huzur vermemekte hala direnmekte ve inat etmekteler. Ama Türk ve dünya tarihinin en kutsal ordusu olan Müslüman Türk milletinin silahlı kuvvetleri, polis teşkilatı ve güvenlik güçleri, terör belasından bizleri kurtaracaktır. Onların sonu geldi. Geldikleri o yere, kayaların diplerine gömülecekler inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yalçın, çocuklarının okulu için Safranbolu'ya taşındıklarını, kendilerine herkesin sahip çıktığını ve çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Oturdukları sitenin yakınındaki üst geçide kızlarının isminin verilmesinden çok mutlu olduklarını belirten Yalçın, "Çocuğumuzun seneyi dönümünde bu üst geçit olayı gerçekleşti. Valimize, Kaymakamımıza, Karabük ve Safranbolu halkına teşekkür ediyorum. Kızımızın seneyi devriyesi nedeniyle Çorum'un Osmancık ilçesinde mevlit ve iftar düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu üst geçit olayının da aynı hafta içinde olması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.

Kaynak: AA