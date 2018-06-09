Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının birinci yılında unutulmadı

Batman Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017 günü katledilen, adı, okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Limanı türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke öğretmene duyulan özlem her geçen gün artıyor.

Yüreklerde büyük yer eden genç öğretmen Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'da, öğretmen olarak atandığı Batman'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde anıldı.

Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Aybüke öğretmenin Osmancık Şehitliği'nde bulunan kabri başındaki törene genç öğretmenin ailesinin yanı sıra Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Şehit öğretmenin adının verildiği okulda öğrenim gören öğrencileri de karnelerini öğretmenlerinin mezarına bıraktı.

Şenay Aybüke Yalçın kimdir?

1994 yılında dünyaya gelen Aybüke Yalçın aslen Çorum Osmancıklı. Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaşan Yalçın, 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ikçesine atandı.

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"Beni öldürende yoktur din iman"

Ölümünün ardından, sosyal medyada yayılan, müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın söylediği "Mağusa Limanı türküsü" yürekleri parçaladı. Genç öğretmenin seslendirdiği ve içerisinde "Beni öldürende yoktur din iman" sözlerinin yer aldığı türküyü dinleyenler terör örgütüne lanet yağdırdı.

Kaynak: TRT Haber, AA