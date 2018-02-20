Şehit oğlunun terhisine kalan 10 günü Afrin'de tamamlamak istiyor

Tekirdağ’da 76 yaşındaki şehit babası Resul Uraslı, 1994 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde şehit olan oğlu Erol Uraslı’nın kalan 10 günlük askerliğini tamamlamak için Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istiyor.

Kendisi emekli başkomiser olan şehit babası Uraslı, oğlunun eksik askerlik yapmasından dolayı içinin kan ağladığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılarak oğlunun borcunu ödemek istediğini ifade etti.

Afrin Harekatı’na katılmak için dilekçe verdi

Oğlu Erol Uraslı’nın 14 Ağustos 1994 günü Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsal kesiminde, Sivrice Karakolu mıntıkasında hain terör örgütleri mensuplarıyla girdiği silahlı müsademede şehit olduğunu ifade eden Resul Uraslı, "Şehit oğlumun 10 günlük askerlik süresi kaldığından, onu yapamadığından, şu anda kendisinin bulunmadığı ve ben baba olarak Türkiye genelinde Mehmetçiğin Afrin’e gitmesi ve orada savaş halinde olmasından esinlenerek ve oğlumun eksik askerlik yapmasından dolayı yüreğim kan ağlıyor. Bu yüzden askere gitmek için Tekirdağ Askerlik Daire Başkanlığına bir dilekçe verdim. Dilekçenin neticesini alamadığım için Garnizon Komutanlığına aynı dilekçenin fotokopisini verdim. Orada gerekli kişiler beni dinledi ve ilgili makamlara haber vereceklerini söyledi. Ancak ben onları beklemeden Kara Kuvvetleri Komutanlığına da bir dilekçe verdim. Oradan şu anda askere gitmek için müsaadelerini istedim ve oradan gelecek haberi beklemekteyim" dedi.

"Oğlumun 10 günlük askerlik süresini tamamlamak istiyorum"

Zeytin Dalı Harekatı'na katılarak oğlunun askerlik süresini tamamlamak istediğini belirten Uraslı, "Ben oraya gitmek istiyorum. Lütfen ilgili makamların beni oraya göndermesini istiyorum. Benim içim kan ağlıyor. Oğlumun 10 günlük askerlik süresini ben orada tamamlamak istiyorum. Ruhunun şad olması için ben bu vazifeyi istiyorum. Çünkü şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri orada savaş halinde ben de geri hizmette de çalışmaya azmetmiş bir insanım" diye konuştu.

Kaynak: İHA