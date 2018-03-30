Şehit Necmettin Yiğit'i binlerce insan son yolculuğuna uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şehit Yiğit'in cenazesi, yakınlarınca Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gökçeli beldesindeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Gökçeli İlkokulu bahçesinde hazırlanan alana konuldu. Şehidin babası Mustafa Yiğit'in yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Vatan sağolsun"

Şehit annesi Gülcan Yiğit, duygularını dile getirerek, "Yavrumu yaktılar, o canileri oralardan kaldırsınlar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğinm kendimi onlara. Ben dik duracağım kuvvetli bir anneyim. Ben çocuğumun kanını yerde bıraktırmayacağım. Vatanımız sağolsun" dedi. Şehit annesi tören alanına getirilen oğlunun ay yıldızlı bayrağına sarılıp öperek, "Ağlamıyorum yavrum, sen damat oldun. Tatlı yavrum, sen çok güzelsin. Güle güle git" diyerek duygularını dile getirdi. Kamuflaj giyen şehidin ağabeyleri kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehit Yiğit'in cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin kardeşleri Seyfullah ve Bekir Yiğit, cenazede askeri kep ile kaban giydi.

Cenazeye anne Gülcan Yiğit ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Şehit silah arkadaşı gibi cuma günü son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Şehit Yiğit silah arkadaşı gibi cuma günü toprağa verildi.

Kaynak: AA