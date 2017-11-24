Şehit Necmettin öğretmen özlemle anılıyor

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri özlemle anıyor.

Yılmaz'ın isminin verildiği Siverek ilçesinin Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim gören öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenleri için çeşitli etkinlikler hazırladı.

Sınıf tahtasına şehit Yılmaz'ın fotoğrafları ile onun için yaptıkları resim ve yazıları asan öğrenciler, öğretmenlerini anlatan şiirler okudu.

Yılmaz'ın öğrencilerinden Sezai Subay, öğretmenlerini hiç bir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Öğretmenimiz çok iyi bir insandı. Bizlere ilçeden eşyalar getirirdi. Tatile gitmeden kısa bir süre önce getirdiği pastayı sınıfta keserek hep birlikte yedik. Öğretmenimize annemizin yaptığı ekmekten getirirdik. Hepimiz çok severdik, o da bizi çok severdi." dedi.

Öğrencilerden Hasan Çaçan da şehit Necmettin Yılmaz'ın okulun son gününde kendilerine çeşitli hediyeler dağıttığını söyledi.

Şehit öğretmenin ailesine mektuplar

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ise Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit Necmettin Yılmaz adına çeşitli turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin de Yılmaz'ın ailesine mektuplar yazdığını belirten Kapanoğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin yazdığı mektupları bir süre önce şehit öğretmenimizin ailesine gönderdik. Eğitimciler olarak nice Necmettinler yetiştirmek için çalışıyoruz. Yılmaz öğretmeni hiç bir zaman unutmayacağız. Onun adına futbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları düzenledik. Yarışmaların finalleri tamamlandı. İnşallah törenle ödüllerini vereceğiz. Türkiye'nin en büyük eğitim ordusunda görev almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de en büyük ordu, eğitim ordusudur. Hem ilçemiz adına hem de tüm Türkiye adına iyi bir gençlik yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." .

Şehit Necmettin Yılmaz İlkokulunda görevli öğretmen Ali Canpolat da Yılmaz'ın öğrencilerine öğretmenlik yaptığı için gurur duyduğunu belirtti.

Amacının yeni Necmettin öğretmenler yetiştirmek olduğunu anlatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Yılmaz'ın öğrencileri ve bizler onu hiç bir zaman unutmayacağız. Onun yolunda gitmeye devam edeceğiz. Şehit mertebesi herkese nasip olmaz. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ben buraya bu yıl atandım. Burada görev yaptığım için mutluyum. Amacımız binlerce Necmettin Yılmaz yetiştirmek. Onlar da devlet kademelerinde görev alacak inşallah. Necmettin öğretmenin yeri hiç bir zaman boş kalmayacaktır. Onun emanetleri, vatana ve millete hayırlı insanlar olacak inşallah."

AA