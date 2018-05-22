Şehit Musa Sayan ve Mehmet Türken'i binler son yolculuğuna uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan, Mersin Tarsus'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'deki askeri törenin ardından naaşı Tarsus ilçesine getiren 28 yaşındaki Musa Sayan için babaevinde helallik alındı.

Daha sonra Ulu Camii'de düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Seher Sayan, 5 aylık kızı Ecrin Nur, annesi Elif ve babası Cumali Sayan ile yakınları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Aslan, şehit ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftü vekili Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Tören geçişi sırasında şehidin eşi "O bana, ondan kalan en büyük hediyem. O benim nefesim." diyerek kızını öptü.

Şehidin cenazesi, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken Kırıkkale'de toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, il merkezindeki Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada, şehidin babası Yaşar Türken ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Bakan Canikli, şehidin ikiz çocuklarıyla yakından ilgilendi.

İkindi vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Canikli ve Özlü ile törene katılanlar, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Şehidin naaşı, Kırıkkale Şehitliği'ne götürülerek burada defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Bakanlar Canikli ve Özlü'nün yanı sıra, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına dün teröristlerce saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA/DHA