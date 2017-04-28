Şehit Korucu Taşkent son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Kırgız Türkü Nazım Taşkent'in cenazesi toprağa verildi.

Şehit Taşkent'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından Erciş'teki Ulupamir köyüne getirildi.

Evinin önünden helallik alınarak köy camisine götürülen Taşkent'in cenazesi, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı tören sırasında tekbir getiren bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, törende, saldırıda yaralanan 3 güvenlik korucusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Vatanı ve milleti bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Parlak, törene katılanlara teşekkür etti.

Terör 4 çocuğu babasız bıraktı

Şehit yakını Halim Vatan da şehit Taşkent'ten geriye 2'si engelli 4 çocuk kaldığını dile getirerek, her zaman devletin yanında olacaklarını söyledi.

Törenin ardından Parlak ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarman Komutanı Albay Yüksel Oğuz ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Türk bayraklarıyla donatılan taziyeevinde acılı aileye başsağlığı diledi.

Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda güvenlik korucusu Nazım Taşkent şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı.