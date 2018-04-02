Şehit korucu "Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek emeklilik dilekçesini geri çekmiş

Siirt'in Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan güvenlik korucularının aileleri, taziye ziyaretlerini kabul ediyor.

Saldırıda şehit olan güvenlik korucularından 7 çocuk babası 45 yaşındaki Sıddık Ertan'ın, 26 yıllık görevinin ardından 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emekli olmak için dilekçe verdiği ancak "Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek dilekçesini bir gün sonra geri çektiği öğrenildi.

"Terör örgütüyle mücadele edeceğim"

Saldırıda güvenlik korucusu yeğeni Seyfettin Başkurt'u da kaybeden korucubaşı Abdurrahman Başkurt, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Sıddık Ertan'ın emeklilik hakkını elde ettiğini ve emeklilik dilekçesini sunduğunu dile getiren Başkurt, Ertan'ın "Emekli olmayacağım, terör örgütüyle mücadele edeceğim" diyerek dilekçesini geri çektiğini ve göreve devam ettiğini söyledi.

Başkurt, "Yıllardır korucudur ve kesinlikle hiçbir zaman terör örgütünden korkmamıştır, her zaman terörün ve merminin üzerine gitmiştir" dedi.

"Annemi aramış, helallik istemiş"

Şehidin kızı Sehile Ertan, Ekmekçiler Köyü mezarlığını ziyaret ederek, babasının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Ertan, yaklaşık 5 ay önce evlendiğini anlatarak, babasının göreve gittiği akşam kendisini telefonla aradığını belirtti.

"Sonra göreve gitti, bir daha da dönemedi" diyen Ertan, o gece sürekli aramasına rağmen babasına ulaşamadığını aktardı. Telefonla ulaşamadığı babası için endişe duyduklarını ifade eden Ertan, sabah acı haberi kardeşinden öğrendiğini anlattı.

Ertan, "Sürekli arıyordum galiba şarjı bitmişti. Arkadaşından annemi aramış ve helallik istemiş. Anneme, 'Arkadaşım beni rüyasında görmüş, ölüyordum. Kendine ve çocuklarımıza iyi bak.' demiş. Zaten sabah da şehit oldu" diye konuştu.

"Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum"

Babası ve diğer güvenlik güçlerinin haince saldırı sonucu şehit olduğunu dile getiren Ertan, "Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın. Şehit ailelerine sabırlar versin. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Bir Kürt, kardeşini asla öldürmez, bunu yapanlar Kürt değil" dedi.

Sıddık Ertan'ın yeğeni Sedat Ertan da, dayısı ve arkadaşlarını "kalleşçe bir saldırı sonucu şehit vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını" aktardı.

"Arkadaşlarımı yalnız bırakamam"

Şehidin amcasının kızı Rabia Demir de saldırıyı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Ne diyebiliriz? Silahını teslim etti, ertesi gün 'Arkadaşları yalnız bırakamam.' diyerek emeklilik dilekçesini geri çekti ve silahını geri aldı. Allah haklarını bırakmasın" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'yı lanetleyen Demir, "Bu Kürt meselesi değildir. Hepimiz Kürdüz. Kardeş kardeşi öldürür mü?" ifadelerini kullandı.

Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda, güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe ile Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA