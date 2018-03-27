Şehit kızının katilinin öldürüldüğünü duyan annenin sevinci

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızının katilinin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı.

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit eden terörist olduğunun ortaya çıkmasını haberlerden öğrendiğini belirten Zehra Yalçın, mutluluk yaşadığını söyledi.

Zehra Yalçın, haber üzerine evinde kabul ettiği gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının halen daha taze olduğunu anlattı.

Kızının kanının yerde kalmadığını belirten Yalçın, "Bu olayın üstünden hemen sonra bir tanesi gebermişti. 'Biri yaşıyor' deniliyordu. Bu zamana kadar yaşadığını bilmiyordum, 'ölmüştür' diye düşünüyordum. Bugün haberlerde söylenince çok mutlu oldum geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun, Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim." diye konuştu.

Şehit öğretmenin dedesi Ömer Gümüşçü de teröristin öldüğü haberiyle mutlu olduklarını belirtti.

Birçok saldırının faili

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada şehit düştüğü silahlı saldırı ve Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen, Uzman Çavuş Ali Gülnar (34) ve Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı belirlenmişti.

Teröristin 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü, Batman'da Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu, Kozluk'ta Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götüren, dönüş yolunda İdris Yüksel'in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş'ın (45) ağır yaralandığı saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı, 25 Temmuz 2017'de Kozluk'ta petrol boru hattına düzenlenen saldırının da faili olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA