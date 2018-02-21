Şehit kızına doğum günü sürprizi

İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan uzman çavuş Kürşat Güneş'in 5 yaşına giren kızı İrem Güneş'e doğum günü sürprizi yaptı.

Taşkın, beraberinde Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek ve birim müdürleri ile Güneş ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 asker arkadaşıyla şehit olan Kürşat Güneş'in, şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Beraber pasta kestiği İrem'e çeşitli hediyeler veren Taşkın, devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit Güneş'in kızının mutluluğuna ortak olmak istediklerini aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Şehidimizin ruhunun şad olmasını diliyoruz. Ailenin mutlaka bu kayıpla ilgili hüznü olmakla birlikte bir nebze olsun onlarla birlikte olmak suretiyle hüzünlerini huzura çevirmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Bundan sonra da gücümüz yettiği kadar bu görevimizi yerine getirmeye çalışacağız."

"Sürpriz oldu"

Anne Hatice Güneş de kızının doğum gününde Belediye Başkan Vekili Taşkın'ın sürpriz ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Gelişinden dolayı çok memnun olduk. Geleceğinden haberimiz yoktu. Sürpriz oldu. Allah ondan bin kere razı olsun, devletimize ve milletimize zeval vermesin." diyen Güneş, Taşkın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA