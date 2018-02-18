Şehit kızı, Afrin şehitleri için lokma dağıttı

Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma dağıttı. 2008 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bir operasyon esnasında üzerindeki el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Engin Üstün’ün 10 yaşındaki kızı Sahra Üstün dernek üyeleriyle birlikte vatandaşlara lokma ikram etti. Taksim Meydanı'nda lokma dağıtan dernek üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve Türk boylarını simgeleyen flamalar taşıdı.

Vatandaşlara lokma dağıtıldığı sırada şehit kızı, “Şehitlerimiz için Fatiha okuyun” anonsu yaptı. Lokma için sıraya girenler lokmaları aldıktan sonra şehitler için dua okudular.

“Şehitlerimiz unutulmasın, ruhları şad olsun“

TÜMYAD Dernek Başkanı Salih Kılıç, “Şehitlerimiz unutulmasın, ruhları şad olsun diye çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Derneğimizden ortalama her ay bine yakın ihtiyaç sahibi ailelere koli gidiyor. Her bir kolide şehit olmuş bir askerimizin resmi var. Hatta şuan yeni bir kampanyamız var. Bir bere kampanyası, bir atkı, bir termal boyunluk Mehmetçiğe moral olsun diye. Şehit ailelerimizde bu kampanyalarımıza destek oldu. Bazı şehit aileleri botunu yolladı, bazısı atkısını yolladı. Bir özel harekatçı ailemiz şehit olmuş kocasının tişörtünü yolladı. Geçen hafta Fındıkzade meydanındaydık. Bugün Taksim meydanındayız. İnsanlar bu konulara karşı daha duyarlı olsunlar” şeklinde konuştu.

Lokma dağıtanlar arasında şehit yakınları da var

Lokma Dağıtanlar arasında şehit yakınlarının da olduğunu söyleyen Kılıç, “Lokma dağıtanların arasında, Hakkari şehidimiz Engin Üstü'nün kızı sahra var. Maşallah çok güzel bir kız. Bir de Mardin Nusaybin'de bombalı araç saldırısında şehit olmuş şehidimizin eşi Cumhur Özsoy var. Duygusal bir ortam var. Maksat şehitlerimizin hiç biri unutulmasın” dedi.

“Babam Hakkari'de şehit oldu”

Şehitler için lokma dağıtan Uzman Çavuş Engin Üstün'ün kızı Sahra Üstün, “Babam Hakkari'de şehit oldu. 2008 yılındaydı. 25 Mart’ta doğdum babamı hiç görmedim. Mezarlığa giderek onu öpüyorum. Mutluyum çünkü biz bir bedel verdik en azından babamın kanı o bayrakta. Bu vatan için öldü. Bu vatan bizim. Şehitlerimiz için Afrin'de savaşan asker ağabeylerim için lokma dağıtıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA