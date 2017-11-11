Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi açıldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Medeniyetimizi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyenlere karşı, 'Hepimiz birer Muhammed Fatih Safitürk olmaya adayız, şehadete hazırız.' demek ve ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde getirebilmek için buradayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş adamı ve eski milletvekili Süleyman Bölünmez tarafından yaptırılan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, bugün 3 bakan olarak Derik'te bulunduklarını söyledi.

Soylu, "Acaba sadece bir okulun açılışını mı yapıyoruz? Bir güzel insanın vefa ortaya koyduğu, kısa sürede gerçekleştirdiği bir okulun açılışına mı geliyoruz? Sadece bunlar için gelmedik. Tarihimiz, medeniyetimiz, ahlakımız, birliğimiz, beraberliğimiz, ay yıldızına baktığımızda gönlümüzle bütünleştirdiğimiz ülke sevgimiz, okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan dualar ve tüm hassasiyetler adına buraya geldik." dedi.

İrade ve kararlılıkla gönüllerinden geçen bütün güzelliklerin yansıtılması adına Derik'e geldiklerini ifade eden Soylu, "Ürkmediğimiz, korkmadığımız, bu ülkenin yarınlarından emin olduğumuz, burada bize bakan her çift gözün bu ülkeyi, bu coğrafyayı aydınlığa, zenginliğe ve gelişmişliğe götüreceğine inandığımız için buraya geldik. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin geleceğe atacakları atımları desteklemek adına buraya geldik. Şehidimizin aramızda olduğunu, Safitürk'ün dinimizin, inancımızın bize ifade ettiği, emrettiği şekilde burada sizlerle birlikte omuz omuza olduğunu belirtmek için buraya geldik." diye konuştu.

"Hepimiz birer Muhammed Fatih Safitürk olmaya adayız"

"Medeniyetimizi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyenlere karşı, 'Hepimiz birer Muhammed Fatih Safitürk olmaya adayız, şehadete hazırız.' demek ve ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde getirebilmek için buradayız." ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:

"Bu okulun temelini geçen yıl Aralık ayında attık. Bir kış günüydü, üşüyorduk ama üşümek zahiren bir üşümeydi. İçimiz sıcak ve ısınıyorduk. Bölünmez ailesine, Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Müteşekkiriz, kıymetli vekilimiz. Önceki dönem vekillik yapmış arkadaşlarımıza, Mardin ile hemhal olmuş dostlarımıza müteşekkiriz."

"Rol modellere, güzel insanlara ihtiyacımız var"

Bakan Soylu, ilçede ne olmak istediklerini sordukları öğrencilerin kendilerine, mühendis, doktor, öğretmen, hemşire, polis, asker ve sanatçı olmak istediklerini söylediklerini belirterek, yaptıkları hizmetlerin bir tek anlamının onları idealleri, hayalleri ve hevesleriyle buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Biz Mardinli doktor, Derikli mühendis, Nusaybinli bir öğretmen, Derikli bir bakan, milletvekili istiyoruz. Biz Mazıdağlı, bu ülkenin her noktasını karış karış gezebilen, ülkemizi kucaklayan bir kaymakam istiyoruz, onun için buraya geldik. Sadece taş bina açmıyoruz. O yapıların ruhunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Mardinli bir öğretmen sadece çocuklara ders vermeyecek. Mardin'in medeniyetini, kültürünü, kardeşliğini oraya taşıyacak. Onun için ısrar ediyoruz. Rahmetli Safitürk hem kaymakam hem de belediye başkanıydı. O zeytin atölyesini anlattığı günü, ortaya koyduğu anlayışı bugünkü gibi hatırlıyorum."

İçişleri Bakanı olduğunda Safitürk'ün odasına geldiğini ve bir süre sohbet ettiklerini anlatırken duygulanan Soylu, şunları söyledi:

"Bana akraba olduğumuzu söyleyemedi. 'Biz akrabayız.' diyemedi. Edepliydi, ahlaklıydı, insandı. Yaptıklarıyla bu ülkenin, milletin, tarihin ahlakıyla Cenab-ı Allah'ın katında yer etmekteydi. Çocukları anlatırken, yaptıkları hizmetleri anlatırken bir başkaydı. Eşi, babası, kardeşi, evladı örnekti. İşte buraya gelmemizin sebeplerinden biri de budur. Rol modellere, güzel insanlara ihtiyacımız var. Kaybetmeye alışmış bir millet değiliz. Zenginliğe, kardeşliğe ve yardım sunmaya alışmış medeniyetiz. Buna devam edeceğiz."

"Her bir şehit ülkedeki insanların bağını güçlendirmektedir"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da dış güçlerin maşası terör örgütünün bu halka hizmet gelmemesi için kalleşçe bir planla Kaymakam Safitürk'ü şehit ettiğini belirterek, şehidin isminin sadece okulda değil milletin gönlünde de ilelebet yaşayacağını ifade etti.

Teröre verilecek en büyük cevabın, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğuna işaret eden Yılmaz, bunu da eğitimle yapabileceklerini dile getirdi.

Cehalet ve yoksulluğun ancak eğitimle alt edilebileceğini ifade eden Yılmaz, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerin de bu doğrultuda kendilerine düşeni hakkıyla yerine getireceğini söyledi.

Öğrencilere şimdiden başarılar dileyen Bakan Yılmaz, "Şunu bilsinler ki, bu toprağa düşen her bir şehit, ülkedeki insanların bağını güçlendirmektedir. Ne kadar şehit, bu topraklar o kadar bize vatandır. Onların uğruna can verdiği değerleri daha da güçlendireceğiz, inşallah bayrağımızı da daha yükseğe taşıyacağız." dedi.

"Sporun gücü terörün gücünü yenecektir"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Safitürk'ün gençlerle ve sporla bu güzel ilçede neleri değiştireceğine inandığını görünce daha çok gurur duyduğunu söyledi.

"Sporun gücü terörün gücünü yenecektir. Sporun birleştirici gücü terörü yok edecektir. Bunun için okullar, spor sahaları, yüzme havuzları, basketbol sahaları yapacağız. Çocuklarımız sahalarda koşturacak, terörün zalim eline karşı sporun şefkatini ortaya koyacağız." diyen Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kaymakam Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Bak, "Güzel insan, yiğit adam Muhammed Safitürk için de havuz yapacağız. Burada yapılacak sulama kanallarında gençlerin ölmesini istemiyoruz. 'Gençlere önce yüzme öğretelim.' demişti. Evet yüzme havuzu yapacağız. Ardından Mardin'deki okullarımız ve spor kulüplerimiz için bütün desteği vereceğiz. Biz büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Bu okullardan mühendisler, doktorlar, avukatlar, bilim adamları, bakanlar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bu güzel esere katkılarından dolayı Süleyman Bölünmez ve Aydın Ayaydın'a teşekkür eden Bak, güçlü, şampiyon, başarılı ve büyüyen Türkiye istediklerini kaydetti.

Mardin Valisi Yaman

Mardin Valisi Mustafa Yaman da azimli, inançlı, yiğit kardeşleri Şehit Kaymakam Safitürk'ün devletin ve hükümetin destekleriyle yerel yönetimde ilçenin sorunlarını çözmek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak için çaba gösterdiğini ve büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Safitürk'ün en çok önem verdiği alanın eğitim olduğuna dikkati çeken Yaman, şehidin bütün arzusunun Derikli çocukların iyi eğitim alması olduğunu aktardı.

Yaman, "Şehidimizin isminin verildiği, hayırsever iş adamı Bölünmez tarafından yapılan bu güzide okulda okuyacak gençlerimiz birer Muhammed Fatih Safitürk gibi yetişecek ve şehidi örnek alacaklarına yürekten inanıyoruz. Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Miroğlu

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da kelimelerin kifayetsiz olduğu zamanlardan birini yaşadıklarını belirterek, Safitürk'ün insani yönlerinin ve memleket sevdasının büyük olduğunu kaydetti.

Miroğlu, "Kaymakamlıkta patlayan bomba hepimizin yüreğinde patladı. Mardin halkının kalbinde patladı. Bazı toplumlar hafızasını kaybetmiş, hafızalarını önemsemeden tarihteki yürüyüşlerine devam edeceklerine inanmış olabilirler ama Mardin ve Türkiye'deki toplum böyle yaşamıyor." dedi.

Ülkedeki binlerce şehidin hatırasını mutlaka yaşatacaklarını vurgulayan Miroğlu, Süleyman Bölünmez'e teşekkür etti. Miroğlu, "Safitürk'ü anarken Mardin'den Asım amcamızın ellerinden öpüyor, eşi Ayşegül hanıma saygılar sunuyorum. Küçük Asım'ın da babasının yolundan gideceğine eminim." dedi.

"Bir Fatih ölür binlerce Fatih doğar"

İş adamı Süleyman Bölünmez de lanetledikleri terör belası neticesinde şehit verdikleri Safitürk'ün bir "Fatih" olduğunu belirterek, "Bir Fatih ölür binlerce Fatih doğar." ifadesini kullandı.

İlçede okul yaptırma sözünü Safitürk'ün adını taşıyacak şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bölünmez, şehidi rahmetle andıklarını söyledi.

Bölünmez, "Asım amca davetiyedeki resimlerden duygulandı ve 'Gelirsem anılarımı tekrar yaşarım.' dedi. Saygıyla bunu kabul ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene video konferansla bağlandı

Konuşmaların ardından, törene video konferans sistemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soylu, Yılmaz ve Bak tarafından Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesinin açılışı yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajının okunduğu törende, şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün gönderdiği video mesaj da gösterildi.

Törende, öğrencilerin üzerinde şehidin fotoğrafıyla "unutmadık, unutmayacağız" yazılı tişörtler giydikleri ve Türk bayrağı armalı şapkalar taktıkları görüldü.

Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Derik Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hakan Kafkas, AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Salibe Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.