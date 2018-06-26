Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Çeltikli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Canördek için Muş Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılan cenazesi, uçakla Adıyaman Havaalanı'na, sonra da karayoluyla Kayaönü Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in naaşı, helallik alınmasının ardından Mezarlık Camisine götürüldü.

Cenaze törenine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da katıldı

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü Metin Alper ile askeri ve mülki erkan katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi.

Şehidin annesi Hanım Canördek ve babası Mehmet Canördek'i, TBMM Başkanvekili Aydın ve Vali Kalkancı teselli etti.

Şehidin naaşı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi

Şehit Canördek'in naaşı, daha sonra meslektaşlarının omzunda götürüldüğü Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir grup genç, cami içerisinde Türk bayrağı açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Kaynak: AA