Şehit Jandarma Er Erdem Ay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın naaşı, Gölyaka İmamlar Mahallesi'ndeki evinden alınarak askeri tören eşliğinde Merkez Camii'ne getirildi.

Burada, şehidin babası Cemal Ay, taziyeleri kabul etti.

Helallik alınarak cenaze namazı kılınmasının ardından şehit Jandarma Er Ay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çamlıbel köyünde dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, öteki ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde 26 Nisan 2010'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu iki gözünde görme kaybı meydana gelen, şarapnel parçalarının etkisiyle vücudunda enfeksiyon oluşan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan Erdem Ay, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA