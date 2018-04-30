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Buradasınız : » » Şehit itfaiyeci Taner Çebi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit itfaiyeci Taner Çebi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te bir otelde çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve hastanede şehit olan itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi, İstanbul'da toprağa verildi.

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Şehit itfaiyeci Taner Çebi, İstanbulda son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te 27 Nisan'da bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki gün sonra 42 yaşında yaşamını yitiren şehit itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Yurt içi ve dışında birçok yangın ve afette onlarca insanın hayatını kurtaran Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, İtfaiye Daire Başkanlığı önündeki törenin ardından Fatih Camisi'ne götürüldü.

Taziyeleri, şehit Çebi'nin eşi Ayla Çebi ile yakınları kabul etti. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, şehit Çebi'nin yangında kurtardığı Fransız vatandaşlar adına Ayla Çebi'ye taziyelerini sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından helallik alındı.

Şehit itfaiyeci Çebi'nin naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında görev yaptığı itfaiye aracına kadar taşındı.

Şehit Taner Çebi'nin naaşı, Edirnekapı'daki İtfaiye Şehitliği'nde defnedildi.

[Şehit ifaiyeci Çebi'nin naaşı, itfaiye aracıyla cenaze namazı için Fatih Camii'ne götürülürken Çebi'nin oğlu Metehan bir itfaiyecinin kucağında böyle görüntülendi.]

Şehit itfaiyeci alevlerin arasına girip 3 kişiyi kurtardı

Geçtiğimiz Cuma günü Sultanahmet'te çıkan yangında olay yerine giden Fatih İtfaiyesi'nde onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi, 3 turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış, son 1 kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Dengesini kaybederek düşen Çebi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA, DHA 

Etiketler: yangın, Taner Çebi, itfaiye, İstanbul, fatih
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