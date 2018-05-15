  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.379
    EURO 5.225
  • BIST 102196.75
    ALTIN 184.421
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit itfaiyeci Çebi'nin adı Suriye'de yaşayacak

Şehit itfaiyeci Çebi'nin adı Suriye'de yaşayacak

İstanbul'da bir otelde çıkan yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin adı Suriye Azez'de yetimler için açılan anaokuluna verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit itfaiyeci Çebinin adı Suriyede yaşayacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN), Suriye'nin kuzeyinde Azez ilçesinde kurduğu Siccu konteyner kentinde 100 yetim çocuğun eğitim göreceği anaokula şehit itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi'nin adını verdi.

Anaokulun açılışına, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, İstanbul İtfaiyesi Avrupa yakası Bölge Müdürü Hakan Karakaş, itfaiye erleri ve bölgedeki Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri katıldı.

Heyet daha sonra Azez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görev yapan polislerden bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kilis Vali Yardımcısı Erdoğan, Azez bölgesindeki kamplarda 5 bin yetim çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek, "Hayata bir şekilde tutunuyorlar ama bizim Türkiye devleti olarak onlara kucak açmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şehit Çebi’nin abisi Tahir Çebi ise "Bugün burada açılan yetim anaokuluna Taner kardeşimin adının verilmesi bizleri mutlu etti, gururlandırdı" dedi.

Şehit kardeşinin İstanbul İtfaiyesi bünyesinde başarılı işlere imza attığını belirten Çebi, "Çocukları çok severdi, onlar için projeleri olan bir kardeşti. Burada güzel bir eğitim alanı kuruldu. Kardeşimin istediği de böyle bir projeydi. Kardeşim adına çok sevinçliyim" diye konuştu.

Taner Çebi, İstanbul Fatih'te 27 Nisan'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada yaralanmış, 29 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yetim, suriye azez, şehit itfaiyeci, anaokulu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER