Şehit itfaiyeci Çebi'nin adı Suriye'de yaşayacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN), Suriye'nin kuzeyinde Azez ilçesinde kurduğu Siccu konteyner kentinde 100 yetim çocuğun eğitim göreceği anaokula şehit itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi'nin adını verdi.

Anaokulun açılışına, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, İstanbul İtfaiyesi Avrupa yakası Bölge Müdürü Hakan Karakaş, itfaiye erleri ve bölgedeki Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri katıldı.

Heyet daha sonra Azez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görev yapan polislerden bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kilis Vali Yardımcısı Erdoğan, Azez bölgesindeki kamplarda 5 bin yetim çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek, "Hayata bir şekilde tutunuyorlar ama bizim Türkiye devleti olarak onlara kucak açmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şehit Çebi’nin abisi Tahir Çebi ise "Bugün burada açılan yetim anaokuluna Taner kardeşimin adının verilmesi bizleri mutlu etti, gururlandırdı" dedi.

Şehit kardeşinin İstanbul İtfaiyesi bünyesinde başarılı işlere imza attığını belirten Çebi, "Çocukları çok severdi, onlar için projeleri olan bir kardeşti. Burada güzel bir eğitim alanı kuruldu. Kardeşimin istediği de böyle bir projeydi. Kardeşim adına çok sevinçliyim" diye konuştu.

Taner Çebi, İstanbul Fatih'te 27 Nisan'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada yaralanmış, 29 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA