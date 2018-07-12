Şehit ikiz babası '15 Temmuz' sergisinde gözyaşlarını tutamadı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin aileleriyle yaptı.

Sergide, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın Gölbaşı'nda bulunan tesislerinin F-16 savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu şehit düşen Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, gözyaşlarını tutamadı.

Oğullarının sergideki fotoğraflarını öpen baba Oruç, Vali Demirtaş ve diğer şehit aileleriyle 15 Temmuz akşamı ve sonrasında çekilen fotoğrafları tek tek inceledi.

"FETÖ asrın ihanetine imza atmıştır"

Daha sonra Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, küresel aktörlerin kirli planlarının bozulduğu kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.

Kirli oyunun taşeronunun ihanet şebekesi FETÖ olduğunu belirten Demirtaş, "Devletimizin kılcal damarlarına kadar sinsi bir biçimde sızmış, yıllarca kendisini kamufle etmeyi başarmış bu hain yapılanma, 15 Temmuz gecesi, amacını ifşa ederek asrın ihanetine imza atmıştır. Bu noktada hainlerin unuttukları husus ise kadim medeniyetimiz ve bin yıllık kardeşliğimizdir. Tasada ve kıvançta bir ve beraber olmayı başaran, kardeşliği aziz kitabımızın emri olan milletimiz, 15 Temmuz'da Anadolu topraklarında operasyona izin vermemişti" dedi.

Demirtaş, yeni yönetim modeliyle Türkiye'nin her alanda büyük ivme kazanacağına, darbe ve muhtıra gibi demokrasiyi kesintiye uğratan eski hastalıkların, artık tarihin tozlu raflarındaki yerini alacağına inandığından bahsetti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve sinevizyon gösterimlerinin yapıldığı etkinlikte, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin öz geçmişlerinin okunması sırasında bazı şehit aileleri ağladı.

Kaynak: AA, İHA