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Şehit Hüseyin Kısa’nın babası: Her gece yattığımda oğlum gözümün önüne geliyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın babası Mehmet Kısa, 2 yılın kendileri için çok ağır geçtiğini söyledi.

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Şehit Hüseyin Kısanın babası: Her gece yattığımda oğlum gözümün önüne geliyor

Tokat Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, 15 Temmuz'da İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tezcan, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Şehidin babası Mehmet Kısa oğluyla en son 14 Temmuz 2016'da görüştüklerini söyledi. Darbe girişiminin olduğu gece de eşinin oğullarıyla görüştüğünü belirten Kısa, "Bana ekinleri ekip ekmediğimizi sormuştu. 'İnşallah hasat zamanı gelirsiniz' demiştim ama ona yetişemedi" dedi. 

Oğlunun sürekli şehit olmak istediğini söyleyen Kısa, "Vatan hainlerine ömür boyu hapis cezası verilmesini, idamı istiyorum. 2 yıl çok sıkıntılı ve ağır geçti. Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: mehmet kısa, hüseyin kısa, adnan tezcan
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