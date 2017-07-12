Şehit Halisdemir'in adı Erzincan'da parkta yaşatılacak

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Üzümlü Belediyesince oluşturulan "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı"nın açılışına Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, İlçe Emniyet Amiri Özcan Hurşitoğlu, AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Selami Karatepe, çeşitli kurumların müdürleri ile çocuklar katıldı.

Kaymakam Acar, açılıştaki konuşmasında, FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstererek, "Biz Türk milleti olarak her zaman ayakta duracağız, bir olacağız, diri olacağız, milletimize ve yeni nesile güveniyoruz." dedi.

Çocuklara da seslenen Acar, "Çocuklar lütfen bu bilinçle yetişin. Ülkenizi, vatanınızı, milletinizi sevin. Bu ülke için, bu millet için elinizden geldiğince çalışın, çaba sarf edin. Bizim size bıraktığımız bayrağı daha ileri götürmek için elinizden geleni yapın. 15 Temmuz günü maalesef o hain kalkışmada gerek vatandaşlarımızdan, gerek polislerimizden, gerek jandarma ve askerimizden maalesef şehitler verdik. Ve biz bugün o günün anısına o gün şehit olan Ömer Halisdemir için belediyemizce hazırlanan parkı açtık. Belediyemize düzenlediği bu park için çok teşekkür ediyorum."

Acar ve beraberindekiler daha sonra çocuklar ile kurdele keserek parkın açılışını yaptı.

Katılımcılar daha sonra İlçe Emniyet Amirliğince park yakınında oluşturulan ve darbe teşebbüsü sırasında şehit olan 249 şehidin anısına 249 fidan dikilen 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi.