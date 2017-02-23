  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Şehit Halisdemir davasında üçüncü gün

Cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı

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Şehit Halisdemir davasında üçüncü gün

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları ile şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir ile ÖKK'da olay gecesi darbeciler tarafından yaralanan İsmail Oğuz da müşteki olarak yer aldı.

Duruşmada, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Davanın sanıkları arasında Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi·rci·, Ali· Güreli·, Ali· Solmaz, Cemal Güleç, Ci·hat İbrahi·m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati·h Şahi·n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi·n, Hali·t Çeli·k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi·n Oğuz, İsmai·l Çınar, Mehmet Bi·lge ve Mi·hrali· Atmaca bulunuyor.

Sanıklardan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Etiketler: ömer halisdemir, fetö darbe girişimi, 15 temmuz
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