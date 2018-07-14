Şehit Gülşah Güler’in ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, evlerinde kızlarının hatıralarını ve fotoğraflarını biriktirdiği odadan ayrılmıyor.

Baba Hüseyin Güler, kızı Gülşah'ın vatan için her zaman en ön saflarda yer aldığını söyledi.

“Gülşah'ımla her zaman gurur ve onur duyuyoruz”

Şehit Güler'in öğrencilik yıllarında çok başarılı olduğunu ve elde ettiği derecelerle kendilerini gururlandırdığını anlatan baba Güler, şunları söyledi:

"Kızım Gülşah şehitliği bile isteyen bir insandı. Memleketi, vatanı, devleti için her zaman ön sırada gidebilecek biriydi. Bizi aşırı derecede gururlandırdı kızım, acısı biter mi, hiçbir zaman bitmez ama gururu da hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlik mertebesine ulaşmış, Rabbime şükürler olsun. Allah'ın bize verdiği emaneti en iyi şekilde yetiştirdik. Rabbimiz bizi gururlandırdı. Peygamberlerden sonraki makama eriştirdi. Rabbim bizi bu dünyada ve ahirette evladımız sayesinde şereflendirdi.

Gülşah'ımla her zaman gurur ve onur duyuyoruz, bir babanın ve bir annenin acısı hiçbir zaman için dinmez, kahrolası FETÖcülerin, hainlerin bu dünyada devletimiz cezalarını verecek ama mahşerde de biz Allah'ın huzurunda iki elimiz yakalarında olacak. İnşallah Rabbimin vadettiği gün gelecektir."

"Bebeğimdi, çiçeğimdi, her şeyimdi"

Anne Emine Güler de iki yıldır şehit kızının acısını ve gururunu birlikte yaşadığını anlattı.

Kızı Gülşah'ı hep yanında hissettiğini, böyle olmasa yokluğuna dayanmasının mümkün olmadığını belirten anne Güler, "15 Temmuz Gülşah'ımı benden kopardı. İki yıl bitti üçüncü yıla gururla giriyoruz. Çiçeğimi kopardılar benden. Allah FETÖ'cüleri kahretsin. Bu dünyada ve öbür dünyada iki elimiz yakalarındadır. Devletimiz hesabını sorsun onlara. Gülşah benim bebeğimdi, çiçeğimdi, her şeyimdi" dedi.

Emine Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin ve Kandil'e yönelik düzenlediği terör operasyonlarından da gurur duyduğunu ve terörle mücadelenin devamını beklediğini söyledi.

Kaynak: AA