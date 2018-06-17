Şehit Fethi Sekin’in babası trafik kazası geçirdi

Bugün sabah saatlerinde Elazığ Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e (66) çarptı.
Kazada, Mehmet Zeki Sekin yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sekin'in kaburgasında kırıkların olduğu belirtildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Kaynak: DHA