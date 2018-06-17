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Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin trafik kazası geçirdi

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

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Şehit Fethi Sekinin babası Mehmet Zeki Sekin trafik kazası geçirdi

Önceki akşam il dışından gelen misafirlerini Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı'na götüren baba Mehmet Zeki Sekin, buradan çıkışında bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede açıklamaya yapan Mehmet Zeki Sekin, kaza dolayısıyla 5 kaburgasının kırıldığını söyledi.

Aracın kendisine çarptıktan sonra kaçtığını, alkollü olduğu tespit edilen şoförün, daha sonra polisin çalışmaları sonucu yakalandığını kaydeden Sekin, yarın taburcu olacağını dile getirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara değinen Sekin, "Kandil'de operasyon yapılıyor, Kandil'de ölen her terörist bizleri sevindiriyor. Allah vatan ve milletimizden kahramanları eksik etmesin. Tüm kahramanlarımıza dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, Şehit Fethi Sekin, mehmet zeki sekin, Elazığ
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