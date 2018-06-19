Şehit Ferhat Gedik'in ailesinden TSK'ya 'Kandil' desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonunu, Trabzon Maçka'da şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi de gönülden destekliyor.

"Afrin'i aldık, bugün kurtardık"

Afrin'in teröristlerden temizlendiği gece oğlunun rüyasına girip kendisine müjdeyi verdiğini belirten şehidin annesi Gedik, Kandil'in temizlendiğini de oğlunu rüyasında görerek öğrenmek istediğini söyledi.

Hatice Gedik, gerektiği takdirde kalan 2 oğlunu da askere yollayacağını vurguladı:

"Bu yolda, bu uğurda benim oğlum yiğitçe şehit oldu. Canını vatan uğruna seve seve verdi. Gerekirse ben de gider yemeklerini yaparım. Allah oradaki askerlere güç kuvvet versin. Afrin'in alındığı gün gece rüyama oğlum geldi. 'Oğlum otur, nereden geliyorsun' dediğimde, 'Afrin'i aldık, bugün kurtardık. Ben evime gideceğim artık' dedi. İnşallah oğlum Kandil'i de temizler. Umarım aynı rüyayı Kandil'in alındığı gün de görürüm."

Kandil'e yönelik başlatılan operasyonu heyecanla takip ettiklerini söyleyen şehidin babası Ahmet Gedik de bütün memlekette terör örgütünün kökünün kurumasını Allah'tan dilediklerini kaydetti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Terörün bitirilmesini beklediklerini vurgulayan Gedik, "İnşallah bu hainlerden kurtuluruz. Vatanımız, insanlarımız rahat eder. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Kaynak: AA