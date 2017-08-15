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Şehit Eren'in adını kullanarak dolandırdılar

Erzurum'da dolandırıcılar, Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini kullanarak bir ailenin 11 reşat ve 2 çeyrek altın ile 7 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

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Şehit Erenin adını kullanarak dolandırdılar

Erzurum'da dolandırıcılar, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismini kullanarak bir ailenin 11 reşat ve 2 çeyrek altın ile 7 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan G.A. ve eşi M.A'yı ev telefonundan arayan dolandırıcılar, kendilerini emniyet müdürü ve Cumhuriyet savcısı olarak tanıttı.

Dolandırıcılardan biri telefonla görüştüğü G.A'ya terör örgütü PKK mensuplarınca Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül'den bahsederek "PKK adına para yatırdınız, sizi tutuklayacağım. Eren'in öldürülmesinde parmağınız var. Bize para vereceksiniz, operasyon yapacağız." diyerek tehdit etti.

Çift, telefon görüşmesi sonrası eve gelen bir dolandırıcıya, 11 reşat ve iki çeyrek altın ile 7 bin 500 lira parayı bir poşete koyarak verdi.

Parayı alan kişinin uzaklaşmasının ardından dolandırıldıklarını anlayan G.A. ve M.A. çifti, Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine müracaat edip şikayetçi oldu.

Emniyet yetkilileri, telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı veya emniyet müdürü olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi ve böyle bir durumda polise başvurulmasını istedi.

Etiketler: erzurum, dolandırıcılık, maçka, Trabzon, eren bülbül
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