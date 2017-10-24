  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.722
    EURO 4.378
  • BIST 107725.84
    ALTIN 152.914
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit Eren Bülbül'ün 'kara lastikleri' ayakkabı müzesinde

Şehit Eren Bülbül'ün 'kara lastikleri' ayakkabı müzesinde

Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulan Yaşayan Ayakkabı Müzesinde sergilenmeye başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit Eren Bülbülün kara lastikleri ayakkabı müzesinde

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012 yılında kurulan ve başta sanat ve spor camiası olmak üzere birçok alanda ün yapmış insanların ayakkabılarının sergilendiği Yaşayan Ayakkabı Müzesinde, şehit Bülbül'ün ayakkabılarına da yer verildi.

Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, eski milli kaleci Rüştü Reçber, eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, oyuncu Oya Aydoğan, geçen hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz gibi birçok ünlü ismin yanı sıra şarkıcı, sanatçı ve önemli iş adamlarının ayakkabılarının yer aldığı müzede şehitlerin ayakkabıları da sergilenmeye başlandı.

AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Akçakale yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurulan müzede birçok alanda ün yapmış 180 kişinin ayakkabılarının sergilendiğini anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı müzeleri olduğunu ancak bu tarz bir müzenin hiçbir yerde bulunmadığını vurgulayan Akçakale, "Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş sanatçı, sporcu, şair, yazar veya şehitlerimizin ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede 180 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi bize zaman zaman ayakkabılar geliyor." şeklinde konuştu.

"Onun ayakkabılarını müzemizin en güzel yerinde sergiliyoruz"

Akçakale, ağustos ayında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ayakkabılarını gazetede görerek müzede ona da bir yer ayırdığını belirtti.

"Acaba bu kara lastiklere ulaşabilir miyiz?" diye aklından geçirdiğini aktaran Akçakale, Trabzon'da tatilde olan bir lise arkadaşının vasıtasıyla Eren'in ağabeyiyle görüştüklerini ve ayakkabıların müzeye ulaştığını söyledi.

Şehit Eren Bülbül'ün ayakkabılarının geçtiğimiz hafta müzede yer bulduğunu kaydeden Akçakale, "Onun ayakkabılarını müzemizin en güzel yerinde sergiliyoruz. Şu an müzemizde 2 tane şehit kardeşimizin ayakkabıları bulunuyor." ifadesini kullandı.

Akçakale, Eren'in hayvancılıkla uğraştığı için kırsal kesimde yoğun olarak kullanılan bu ayakkabıları giydiğini anlatarak, "Zaten hayvancılık yapıyorlarmış. Dağda, bayırda giydiği bizzat kendi ayakkabıları. Zaten kullandığı da belli. Sanıyorum şehit olduğu esnada ayağında olan ayakkabılar bunlar." diye konuştu.

Etiketler: eren bülbül, şehit, Trabzon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER