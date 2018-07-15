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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Yüreğime su serpiliyor

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun şehit edilmesinden sorumlu teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor" dedi.

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Şehit Eren Bülbülün annesi: Yüreğime su serpiliyor

Trabzon Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun şehit edilmesinden sorumlu teröristlerin Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" dedi.

Bülbül, Allah'ın devletten ve milletten razı olmasını dileyerek, "Keşke bunların sonu gelse, ben ağladım başka analar ağlamasa. Ben Eren'imi kaybettim, başka analar Erenlerini kaybetmese. Bu, çok büyük bir acı, bu acı bitmez" ifadelerini kullandı.

Evlat acısının büyüklüğüne işaret eden Bülbül, "Benim Eren'imin acısı bitmez, o kadar büyük bir acı olmaz. Eren'in acısı bana babasının acısını unutturdu. Ne yapayım, yaşamak zorundasın, bu hayatı yürütmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" diye konuştu.

Anne Bülbül, oğlunun şehadetinden sonra kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Eren Bülbül, ayşe bülbül, Gümüşhane, Trabzon
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