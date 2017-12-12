Şehit er son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can'ın cenazesi Mersin'in Gülnar İlçesinde toprağa verildi.
21 yaşındaki şehit Hacı Mustafa Can için memleketi Gülnar'da cenaze töreni düzenlendi.
Ulu Camii'deki törene şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ve hemşehrileri katıldı.
Şehidin cenazesi törenin ardından İshaklar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Bekar olan şehit Hacı Mustafa Can, 10 gün sonra memleketine izne gidecekti.
TRT HABER